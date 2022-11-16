İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de ev yangını

Nevşehir’de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde yangın çıktı.

Nevşehir'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde yangın çıktı.


Herikli Mahallesi Mevlana Sokak'ta, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri evde arama yaptı. Evde yapılan aramada içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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