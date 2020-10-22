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Nevşehir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Aksaray karayolu Acıgöl ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, Nazif Hakverdi'nin kullandığı Peugeot marka 06 PGS 89 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Nazif, Berna ve Gülsen Hakverdi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.


Kazada Gülsen Hakverdi hayatını kaybederken, yaralanan Nazif ve Berna Hakverdi ambulansla kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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