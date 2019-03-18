Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında İl abisi H.S., İl ablası G.Y. ve F.S., İ.A., M.Y., F.Ş., Ö.A., M.Ö., T.E., G.E., İ.M., R.P., U.A., A.E., Y.Ç., S.Y., U.A. ve Y.G. olmak üzere 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 55 bin dolar, 95 bin lira, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.