İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan tutuklandı.

Nevşehir'de silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan tutuklandı.



dinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Gülşehir ilçesi Oğulkaya köyünde yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen firari şahıs tutuklandı.

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