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Nevşehir'de fotokapan, kurt sürüsünü görüntüledi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde fotokapan ile aç kalan kurtların leşe saldırması görüntülendi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde fotokapan ile aç kalan kurtların leşe saldırması görüntülendi.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde Mehmet Yolcu Altıntaş, yaban hayatı görüntülemek için köyde bazı arazilere fotokapan yerleştirdi. Yaban hayatı görüntülemek için kurduğu fotokapana kurt sürüsü takılırken aç kalan kurtlar boş arazide bulunan leşe saldırmaları saniye saniye görüntülendi.

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