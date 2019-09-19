Nevşehir'de Gaziler günü kutlandı

Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 günü 153 Sayılı Kanun ile TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanın verilmesinin 97. yıldönümü nedeniyle kutlanan Gaziler Günü, Nevşehir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Nevşehir Şehitliği'nde düzenlenen Gaziler Günü kutlamasına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi' nin yanı sıra gaziler, şehit ve gazi yakınları, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Nevşehir Şehitliğindeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi''nin çelenk sunması ile başlayan Gaziler Günü kutlaması daha sonra tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile devam etti.

Kutlama töreninde daha sonra 1 manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti 'nin ardından konuşan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, 19 Eylül'ün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu kaydetti.

Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamayacağına vurgu yapan Çiftçi ‘ Şehit Nurlanmış, Gazi Onurlanmıştır. Şehit ve gaziler toprağı vatan insanı ulus yapan değerlerdir. Ülkemiz bugün dünden olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların yoğunlaşan tehdidi altındadır. Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı her türlü yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütleriyle mücadele etmeye gücü de kudreti vardır.” dedi.

Gaziler Günü kutlaması öğrencilerin gün ile ilgili şiirler okumasının ardından Nevşehir Şehitliğindeki tören sona erdi.

Daha sonra törene katılanlar Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanlığı toplantı salonunda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet ettiler.