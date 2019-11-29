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Nevşehir'de “Gelecek Senin Ellerinde” proje kapanış töreni yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Gelecek Senin Ellerinde” projesi kapanış programı düzenlendi.


Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Gelecek Senin Ellerinde” proje kapanış programı düzenlendi. Proje kapsamında 20 gence dikiş alanında meslek edindirme kursu, 30 çocuğa yüzme kursu, 30 çocuğa sinema etkinliği, 20 çocuğa müzik kursu, bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi, 60 engelli bireye fidan dikimi etkinliği, 50 engelli bireye vadi yürüyüşü etkinliği, 34 çocuğa tarihi ve turistlik gezi düzenlendi. Proje kapsamında toplamda bin 244 çocuk ve genç ile direk temas kurulmasının yanı sıra il genelinde 5 bin kişiye ulaşıldı.


Kapanış programında konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, “ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'müz tarafından düzenlenen “ Gelecek Senin Ellerinde” projesi kapsamında çocuklarımıza çeşitli etkinliklerin yanı sıra kurslar düzenledik. Projede bin 244 çocuğumuza ulaştık. İl genelinde ise 5 bin kişiye ulaşmış olduk. Bu projede emeği geçen başta Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata ve davetliler katıldı.

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