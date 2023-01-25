Nevşehir'de gençler için, güzel sanatlar merkezi kuruldu

Her yaştan yüzlerce kişinin ücretsiz olarak müzik aletleri kullanım ve güzel sanatlar dersleri aldığı merkezde yeni dönem kurs kayıtları Şubat ayında başlayacak.

Nevşehirli çocukları ve gençleri sanata yönelik eğitim ve etkinliklerle buluşturan Nevşehir Belediyesi, Kültür Park içerisinde bulunan ve daha önce Nevşehir Konağı olarak hizmet veren binayı Güzel Sanatlar Merkezi olarak yeniden hizmete açtı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan merkezde çocuklar ve gençler için bağlama, gitar, keman, yan flüt, Piyano ve Perküsyon gibi müzik aletleri kullanım kurslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Görsel Sanatlar ve Resim Sanat (Yağlı Boya- Karakalem) kursları açıldı. Yoğun bir ilginin bulunduğu kurslar merkezde halen hafta içi ve hafta sonu alanında uzman eğitmenler nezaretinde sürdürülüyor.

Güzel Sanatlar Merkezi'nde açılan ücretsiz kurslardan faydalanmak isteyenler yeni dönem için kayıtlarını Şubat ayında online olarak ttp://nevsehirbelediyesigenclikspor.com/56-kategori-Kurslar.html adresinden veya şahsen başvurarak yapabilirler.