İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de Gençlik Haftası Kutlamaları başladı

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, dereceye giren sporcularla bir araya geldi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'i, çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ve hocaları makamında kabul etti. Vali Becel, atletizm, su topu, okçuluk, judo, halter ve güreş gibi çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ve hocalarını tebrik ederek, günlerini kutladı ve başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.