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Nevşehir'de Genel Asayiş ve Narkotik Uygulaması

Nevşehir genelinde polis ekipleri asayiş ve narkotik uygulaması yaptı.


48 ekip ve 140 personelin katılımı ile Genel Asayiş ve Narkotik Uygulaması yapan polis ekipleri neredeyse her taşın altına baktı. Yapılan çalışmalarda 21 işyeri, 38 okul çevresi/park/bahçe, yürüyüş/mesire alanı, 43 metruk bina, 4 Terminal, 13 umuma açık yer, 457 araç kontrol edildi. Ayrıca 1547 şahısın güvenlik sorgusu yapıldı. Yapılan uygulama sırasında 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 5 araç da trafikten men edildi.

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