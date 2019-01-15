Nevşehir'de görev yapan Rehber Öğretmenlere NEVÜ tanıtıldı

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ile Nevşehir genelinde ortaöğretim ve liselerde görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Rektör Bağlı, tercih edilirlik ve doluluk oranı açısından oldukça iyi bir konumda olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, daha fazla Nevşehirli gençlerin tercih etmelerini hedeflediklerini belirtti.

Bağlı, “Üniversitemiz dünyada hakikaten iki alanda bütün akademik iklimlerde ve ortamlarda rekabet edebilecek bir konuma sahip. Bunlardan birincisi turizm diğeri ise Hacı Bektaş-ı Veli. Üniversitemizin adını alan en büyük gönül erenlerinden birisi olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin, bu coğrafyada ve ikliminde oluşturduğu sosyolojinin neye tekabül ettiğini bir sonraki nesle aktarmamız gerekiyor. Bir başka ifadeyle biz Hacı Bektaş-ı Veli'nin sadece adını değil onun mirasını, kültürünü ve fikirlerini de bir sonraki nesle akademik olarak daha da canlı tutacak bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. İkinci konu ise turizm olup, bizim en önemli rekabet alanlarımızın başında gelmekte. Turizm Fakültemiz Türkiye'de ilk kurulan ve köklü bir fakültemiz olmasının yanı sıra özellikle gastronomi alanında elde ettiği başarıları oldukça kayda değer. Tabi ki sadece bu iki alanda eğitim veren, hizmet veren bir üniversite değiliz. Bizim 8 fakültemiz, 8 meslek yüksekokulumuz, 4 tane enstitümüz, 15 tane de araştırma merkezimiz bulunmakta. Akademik olarak da çok ciddi uluslararası bağlantıları ve çeşitli alanlarda kendine ait çalışmaları olan bir üniversiteyiz. Bölgeye hitap eden bir üniversite olmakla beraber Nevşehir'deki öğrencilerimizin, rehber öğretmenlerimizin, diğer öğretmenlerimizin, idarecilerimizin üniversitemiz ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Biz Nevşehir'de eğitim-öğretim gören öğrencilerin daha fazla üniversitemizi tercih etmelerini ve istifade etmelerini hedefliyoruz.

Ben buraya Rektör olarak ilk atandığım günden itibaren kamuoyunun bizden büyük beklentileri olduğu bilinciyle göreve başlayarak, bu beklentileri karşılamak için çalışmaktayız. Bu kapsamda üniversitemize sağlık alanında Diş Hekimliği Fakültesini, turizm alanında da Türkiye'nin ilk Turizm Araştırma Enstitüsünü, mesleki alanında da Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu kazandırdık. Nihayetinde burası bir kamu üniversitesi olmasına rağmen bizimle birlikte kurulan üniversiteler dahil olmak üzere bir çok üniversiteye göre tercih edilirlik ve doluluk oranında oldukça iyi bir noktadayız. Tercih edilir bir üniversite olmamızın yanında bizim isteğimiz Nevşehirli gençlerimizin bizleri daha fazla tercih etmeleri ve kendi ailelerinin yanında daha rahat eğitim-öğretim görmeleridir. Bunun için siz değerli hocalarımızla bir araya gelerek fikirlerinizi, bu konuyla ilgili taleplerinizi ve bizlerden beklentilerini hep birlikte belirlemek ve bu alanda çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.

Yurt meselesinde de şanslı bir üniversiteyiz. Gerek üniversitemiz merkez kampüsü içinde ve yakınında gerekse şehrin belirli kesimlerinde çok sayıda erkek ve kız öğrenci yurtlarımız bulunmakta. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda herhangi bir problem yaşamayacaktır. Bunun yanı sıra özel yurt ve pansiyonların sayısı da oldukça fazla. Şehrimiz ve üniversitemiz güvenlik sorunu olmayan huzurlu bir ortama sahip.

Bu üniversitenin her şeyinde emeği olan hayırseverlerimizin ve halkımızın emeği ve beklentileri karşısında hizmet etme gayreti içerisindeyiz ve bunu hep birlikte başaracağımıza eminim. Emin olmanızı istediğim ve gururla söyleyeceğim bir husus ise, Nevşehir gerçekten de ortaöğretim ve lise düzeyinde diğer illere göre eğitim alanında oldukça iyi bir konumda. Eğitim alanında sahip olduğumuz bu başarı çıtasını daha da yüksek seviyeye hep birlikte çıkaracağız” diye konuştu.

Rektör Bağlı'nın konuşması ve NEVÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk, sunum eşliğinde katılımcılara NEVÜ hakkında bilgi verdi.

Rehber öğretmenlere daha sonra görevliler eşliğinde kampüs içerisinde yer alan Kültür ve Kongre Merkezi, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Müzesi, Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Merkezi, Merkez Kütüphane, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Spor Merkezi ve Fakülteler, Meslek Yüksekokulları gezdirildi.