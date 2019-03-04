Nevşehir'de hakkında arama kararı olan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyon sonrasında askeri ceza kanuna muhalefet ve nafaka hükümlerine uymamak suçlarından 6 kişi, hakaret ve ödeme şartını ihlal suçlarından 2 kişi, nafaka hükümlerine uymamak suçundan 1 kişi, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi, yaralama suçundan 1 kişi ve Ürgüp'te basit yaralama suçlarından arama kararı bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 13 kişi yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.