Nevşehir'de halı sahalar hizmet vermeye başladı

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir'de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte halı sahalar hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamaların ardından sarı kategoride yer alan Nevşehir'de halı sahalar sabah 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Nevşehir'de halı sahaların açılmasıyla birlikte ise halı saha özlemi çeken 4 kafadar arkadaş soluğu halı sahada alarak ikiye iki maç yapması kameralara yansırken Halı Saha Federasyonu Nevşehir İl temsilcisi Ramazan Erçin halı sahaların açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Erçin, “ Çok mutluyuz. Uzun bir süredir bu kararı bekliyorduk. 9 aydır kapalıydık. Bu süreç bizi çok etkiledi. Ama açıldı. Çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte sadece çalışma saatleri ile ilgili sıkıntımız var. Spor yapan insanlara lütfen müsaade edin. En azından 22.00'ye kadar izin verin” dedi.

Nevşehir'de halı sahaların açılmasıyla birlikte üç arkadaşı ile halı sahada maç yapmaya gelen Burak Erdoğan Yunus'ta açıklamasında maç yapmayı çok özlemişiz dedi. Yunus, “Halı sahaya gelmeyi arkadaşlarımızla top oynamayı özlemişiz. Aslında fazla kişi var. Ama şu an gelmiyorlar. Biz de ikiye iki eğlenceli bir şekilde maç yaptık. Arkadaşlarımızla eğlendik. Halı sahada maç yapmayı çok özlemişiz. Suni olsa da çimi özlemişiz” diye konuştu.