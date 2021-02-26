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Nevşehir'de Hayvan Pazarı 1 Mart'ta yeniden açılıyor

Aksaray’da görülen şap hastalığı nedeniyle 21 Ocak tarihinde kapatılan Nevşehir Hayvan Pazarı 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılıyor.

Aksaray'da görülen şap hastalığı nedeniyle 21 Ocak tarihinde kapatılan Nevşehir Hayvan Pazarı 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılıyor.


Aksaray bölgesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu gereğince 21 Ocak tarihinde geçici olarak kapatılan Nevşehir Hayvan Pazarı yine aynı komisyonun almış olduğu karar sonrasında 1 Mart Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak.

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