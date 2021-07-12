Nevşehir'de Haziran ayında 298 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında Nevşehir'de 298 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayı konut satış istatistik rakamları açıklandı. Haziran ayında Nevşehir'de 298 konutun satışı gerçekleşirken Kırıkkale'de 528, Aksaray'da 546, Niğde'de 622 ve Kırşehir'de ise 358 konut satışı gerçekleştirildi.