Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi

Albay Hüsamettin Erol helikopterle denetledi.

Vali Becel, Nevşehir'in ana arterlerindeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmaları inceledi. Trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlarımızın azami hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Vali Becel, "Trafik kurallarına uyulması konusunda gösterdikleri dikkat için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayram dönüşü evlerimize sağ salim ulaşalım. Acele etmeyelim. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tatil dönüşünde evlerinde olmalarını temenni ediyoruz" dedi.