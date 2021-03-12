Nevşehir'de HES kodu olmayanların girişine izin verilmeyecek

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de kahvehane, spor salonları, kuaför, berber ve benzeri yerlere HES kodu olmayan giremeyecek.

Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında 15 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla birçok alana HES kodsuz giriş yapılamayacağı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “15 Mart 2021 tarihinden itibaren; ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinde HES kodu ile girişlerin zorunlu olmasına ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan kişi/kişilerin kabul edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.