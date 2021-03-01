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Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki farklı adreste hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15 Temmuz Mahallesinde bir evi deposundan 4 bin lira değerinde musluk, bakır kazan ve çeşitli eşyaların çalınması ile Sümer Mahallesinde bir evin deposunda bulunan çok miktarda kabloların çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında şüpheliler Y.K. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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