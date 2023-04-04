Nevşehir'de huzur operasyonu

İl merkezinde yapılan uygulamada 638 şahıs sorgulanırken, 84 araç, 14 metruk bina, 21 iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulamada yurda 'İllegal Giriş" yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı işlemlerine başlanırken, 1 araç da trafikten men edildi.

İlçelerde ise 524 şahıs sorgulandı, 67 araç, 11 metruk bina, 26 iş yeri, kontrol edildi.