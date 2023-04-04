İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de huzur operasyonu

Türkiye genelinde yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasına (2023-2) Nevşehir il merkezi ve ilçelerimizde toplam 36 ekip ve 185 personel katıldı.


İl merkezinde yapılan uygulamada 638 şahıs sorgulanırken, 84 araç, 14 metruk bina, 21 iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulamada yurda 'İllegal Giriş" yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı işlemlerine başlanırken, 1 araç da trafikten men edildi.


İlçelerde ise 524 şahıs sorgulandı, 67 araç, 11 metruk bina, 26 iş yeri, kontrol edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.