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Nevşehir'de İHA aracılığıyla 30 kök Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında insansız hava aracı ve uyuşturucu madde arama köpeği tarafından 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan dere yataklarında ve vadilerde insansız hava uçağı (İHA) ve uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan çalışmada 30 kök Hint keneviri, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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