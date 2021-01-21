Nevşehir'de İl Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı

Nevşehir'de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında 2021 yılı birinci dönem İl Koordinasyon Kurul toplantısı korona virüs ile mücadele kapsamında çevrimiçi olarak düzenlendi. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına uzaktan bağlantı ile katılan Bölge Müdürleri, daire müdürleri ve belediye başkanları yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken belediye başkanları ise kurum ve kuruluşlardan çalışmalar ile ilgili taleplerini iletti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de korona virüs ile mücadele kapsamında İl Koordinasyon Kurulu toplantısını çevrimiçi düzenlediklerini ve katılımcılara teşekkür etti.