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Nevşehir'de İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Valilik toplantı salonunda İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Haziran ayı içerisinde yapılan sportif faaliyetler de yapılan çalışmalar değerlendirilirken önümüzde ay içerisinde yapılacak olan faaliyetler görüşüldü.


Vali İnci Sezer Becel başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdür Vekili Erdem Eylenen, Futbol Temsilcisi Tolga Karaca ve daire müdürleri katıldı.

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