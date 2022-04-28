Nevşehir'de “İletişim ve Koordinasyon Birimi” hizmete açıldı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Şehit yakını, Gazi, Gazi yakını ve Engelliler için “İletişim ve Koordinasyon Birimi” hizmete açıldı.

Şehit yakını, Gazi, Gazi yakını ve engelli vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla “İletişim ve Koordinasyon Birimi” hizmete sunuldu. Nevşehir Devlet Hastanesi Polikliniklerinin üst katında hizmete başlayan bu birimde mesai saatleri içerisinde bir sosyal çalışma uzmanı görev almaktadır. Bu birime Şehit yakını, Gazi, Gazi yakını ve engelli vatandaşların başvurmaları halinde hastaneden alacakları sağlık hizmetlerinde gerekli kolaylıklar hastane çalışanları tarafından sağlanmaktadır.

İletişim ve koordinasyon birimi hakkında açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın “Vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınları, gazilerimiz ve yakınları başımızın tacıdır. Nevşehir Devlet Hastanesi olarak onlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek ve bu hizmeti alırken tüm kolaylıkları sağlamak bizlerin boynunun borcudur. Yine aynı şekilde engelli vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyete uğramadan en kolay şekilde sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Yeni açtığımız bu birimle Şehit yakını, Gazi, Gazi yakını ve engelli vatandaşlarımıza en iyi düzeyde hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Nevşehir'imize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.