Nevşehir'de internet dolandırıcısı tutuklandı

Nevşehir'de internet üzerinden zararlı bir yazılım ile şahısların kişisel verilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde ikamet eden S.S.'nin, internet üzerinden zararlı bir yazılım ile şahısların kişisel verilerine ulaştığı tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.S.'nin iş yerinde, evinde ve aracında yaptığı aramada, 4 adet bilgisayar, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet flash bellek, 1 adet harici harddisk, çok sayıda DVD ve CD, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından materyallerde yapılan incelemede bir çok kişiye ait TC kimlik numarası, yasa dışı bahis siteleri üyelik bilgileri, kullanıcı adı ve şifreleri olduğu tespit edilirken ortak hareket ettikleri öğrenilen N.K.'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S. ve N.K. adliyeye “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, ateşli silahlar kanuna muhalefet” suçlarından sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.S. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.