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Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 5 işyerine kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi.


Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak cep telefonu operasyonu kapsamında 5 işyeri, 3 ikamet ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan arama sonrasında 109 adet farklı GSM şirketlerine ait GSM hattı, 32 adet cep telefonu, 5 adet box cihazı, 6 adet boz cihazı kablosu, 5 adet bilgisayar, 2 adet usb bellek, 1 adet harddisk, 1 adet SD kart ele geçirildi. İşyerlerinde suç unsuru tespit edilen E.S. M.K., O.Y., H.Y. ve yabancı uyruklu C.H., A.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere 5607 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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