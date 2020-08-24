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Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Hacıbektaş-Avanos yolunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş-Avanos yolunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos-Hacıbektaş yolunda kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazıda kullanılan 5 adet detektör, 1 adet ışıldak, 4 adet demir murç, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 1 adet merdiven ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı bildirildi.

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