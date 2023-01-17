Nevşehir'de kaçak ürüne geçit yok

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 64 bin 940 adet doldurulmuş, 32 bin 800 boş makaron ele geçirildi. Denetlemelerde ayrıca 400 adet sigara filtresi, 78 kutu sigara sarma kağıdı, 14 kilogram açık kıyılmış tütün, 58 adet bandrolsüz sigara, 8 adet elektronik sigara ve 15 adet kit ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.