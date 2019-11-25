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Nevşehir'de Kadına Şiddetle Mücadele Günü programı düzenlendi

Nevşehir Valiliği Eşitlik Birimi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü programı düzenlendi.


Nevşehir Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Nevşehir Valiliği Eşitlik Birimi olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında “Kadına Yönelik Şiddeti Her Yönden Ele Almak” konulu panel düzenlendi. Av. Münevver Can'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Av. Sema Yurtbilir Yavuz, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Polis Memuru Merve Gürbüz, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli ve ŞÖNİM Müdürü Şenay Atar konuşmacı olarak katıldı.


Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, KADEM İl Temsilcisi İlkay Akün, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

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