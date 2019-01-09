Nevşehir'de kapalı köy yolları açıldı

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından 50 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 27 araç ve 75 personelin katılımıyla kapalı köy yollarının tamamı yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ilimizin alçak kesimlerinde 20 santimetre olurken, yüksek kesimlerinde 35 santimetreye ulaştı. İdaremiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan bin 450 kilometrelik yol ağında kapalı yolumuz bulunmamaktadır. 27 araç ve 75 personelden oluşan, ekipte 10 greyder, 2 kamyon, 4 tuzlama aracı, 1 kar makinesi, 7 servis aracı, 2 tır, 1 işaret levha aracı ve bir de iş makinelerine yerinde müdahale edebilecek 2 seyyar tamir ve onarım araçlarıyla karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.