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Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor

Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri başta köy yolları olmak üzere il genelinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı açıklamada Nevşehir'de kapalı köy yolun bulunmadığını söylerken ekiplerin çalışmalarına bin 500 kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Duru, “ Nevşehir'de dün gece başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarına başladı. İl genelinde 80 personel 5 ekiple çalışıyor. İl genelinde 9 greyder, 4 tuzlama aracı, a adet karbıçaklı kamyon, 1 adet kar püskürtme aracı ile hizmet veriyoruz” dedi.

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