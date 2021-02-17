İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de kar kalınlığı 22 cm olarak ölçüldü

Nevşehir’de dün yağan kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından kar kalınlığı 22 santim olarak ölçüldü.

Nevşehir'de dün yağan kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından kar kalınlığı 22 santim olarak ölçüldü.


Nevşehir'de dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından il merkezinde kar kalınlığı 22 cm olarak ölçülürken metrekareye ise 14 kilogram kar düştüğü öğrenildi.


Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Altınpınar köyünde ise kar kalınlığı 17 cm olarak ölçülürken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 35 cm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.