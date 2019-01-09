Nevşehir'de kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı.

Nevşehir'de dün başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullandıkları dikkatlerden kaçmazken, Nevşehir Belediyesi ekipleri ise gece boyunca karla mücadelesine devam etti.

Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından ise bazı sokak ve parklarda ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.