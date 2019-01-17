Nevşehir'de kar temizleme çalışmaları devam ediyor

00'den itibaren şehir merkezinin farklı merkezlerinde yolların kar temizliğini gece saatlerinde de devam ettiren Belediye personelinin çalışmalarını yerinde inceledi ve personele baklava ikramında bulundu.

Şehir merkezindeki trafiğin güvenli bir şekilde işleyişini sağlamak ve vatandaşların yürüyüş yollarının kardan temizlenmesine yönelik çalışmalar yapan Nevşehir Belediyesi ekipleri kar temizliğini gece de sürdürdü.

Borsa Kavşağı'ndan başlayıp Atatürk Bulvarı ile devam eden ve Milli İrade Caddesini kapsayan kar temizliği çalışmalarını Belediye Başkanı Atilla Seçen yerinde inceledi. Atatürk Bulvarı üzerindeki kar temizliği çalışmaları yapan belediye personelini tebrik eden Başkan Seçen daha sonra işçilere baklava ikramında bulundu.

Başkan Seçen, son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Nevşehir'de yollarda trafik akışının düzenli bir şekilde sürdürülmesinin yanı sıra, vatandaşların yürüyüş yollarından güvenli bir şekilde yararlanmaları için Nevşehir Belediyesi ekiplerinin insanüstü bir çaba içerisinde çalışma yaptıklarını belirtti. Seçen, en düşük hava sıcaklığının -10 lar seviyesinde gerçekleştiği Nevşehir'de dondurucu soğuğa karşın, Nevşehir Belediyesi'nin tüm iş makinalarının araçların kardan etkilenmeden trafik akışının rahatlıkla sağlanması için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirterek “ Arkadaşlarımız gerçekten insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği bu günlerde , her şey hemşehrilerimizin kardan etkilenmemesini sağlamak. Tüm iş makinalarımızla şehrimizin her tarafına yetişmeye gayret ediyoruz. Bu sabah erken saatlerde başlayan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.