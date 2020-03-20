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Nevşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarının ardından Nevşehir’de kar yağışı etkisini aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarının ardından Nevşehir'de kar yağışı etkisini aralıksız sürdürüyor.


Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gördü. Nevşehir'de etkili olan kar yağışının gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

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