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Nevşehir'de karantinaya alınan köyde karantina sona erdi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde 1 kişide tespit edilen korona virüs vakası sonrasında 5 Nisan tarihinde karantinaya alınan köyde 14 günlük karantina sürece bu gece itibarıyla sona erdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde 1 kişide tespit edilen korona virüs vakası sonrasında 5 Nisan tarihinde karantinaya alınan köyde 14 günlük karantina sürece bu gece itibarıyla sona erdi.


Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin ardından Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köy 5 Nisan 2020 tarihinde karantinaya alındı. Aradan geçen 14 günlük karantina sürecinin bu gece itibarıyla sona ermesiyle birlikte köyde karantina uygulaması sona erdi.


Çakıllı köyü muhtarı Seyit Poyraz yaptığı açıklamada köyde 1 kişide korona virüs tespit edilmesinden dolayı köyün karantinaya alındığını söyledi. Poyraz, “Köyümüzde bir tane vaka bulunması sebebiyle köyümüz 14 gün boyunca karantinaya alındı. Valimiz, İlçe Kaymakamız ve sağlık çalışanlarımız, jandarmamız bizlere çok güzel hizmetlerde bulundu. Köy halkımızın tüm istekleri karşılandı. Vaka sayımız başka olmamasından dolayı karantinamız bu gece itibarıyla sona erdi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Çakıllı köyümüzde ki halkımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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