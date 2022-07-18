Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza bu gece saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Avanos Köprülü kavşağı yan bağlantı yolunda meydana geldi. 34 SC 0173 plakalı otomobil önce yan bağlantı yolunu gösteren trafik levhasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Medaş ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden sağlık ve polis ekipleri kaza yapan araçta ve çevresinde yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kaza yapan araç sürücüsü araçtan inerek kaçtığını belirtti.

Araç içerisinde bulunan ve çevreye savrulan içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.