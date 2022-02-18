Nevşehir'de KDV denetimleri devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından market, alışveriş merkezleri ve bakkal gibi işletmelerde denetimlerine devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim yapıldı. Bu doğrultuda, marketlerdeki ürünlerde yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve ürün son kullanım tarihi kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri marketler ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde denetimlerini sürdürecek.