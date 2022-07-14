Nevşehir'de komşu dehşeti

Nevşehir'de ayakkabı dolabının üzerine çantasını koyan komşularına sinirlenen şahıs, beraberindekilerle birlikte kadın ve çocukları acımasızca yumrukladı. Eve gelen Fethi Özdemir'e de saldıran şahıs, komşusunun kulak memesini kopardı. Dehşet anları ise saldırıya uğrayan ailenin çocukları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre Fethi Özdemir'in eşi, karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine çanta koydu. Duruma sinirlenen şahıs, beraberindekilerle birlikte Özdemir'in evine saldırdı. Kapıyı açan kadın ve çocukları acımasızca yumruklayan şahıslar, eve gelen Fethi Özdemir'e de saldırdı. Olayda Fethi Özdemir'in kulak memesi koparken, hastanede tedavi altına alındı. İlk tedavisi tamamlanan Özdemir'in başına ise 6 dikiş atılırken, darp edilen kızı ve eşi de hastanedeki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Her şeyin bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulmasıyla başladığını aktaran Fethi Özdemir, komşularından şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve gelirken saldırıya uğradı. Sonrasında telefon üzerine eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren yine aynı 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Beni, eşimi ve çocuklarımı darp ettiler. Konu, bir çantayı ayakkabı dolabının üzerine koymayla başladı. Sonrasında kendileri akrabalarını çağırarak ailem ve beni saldırıya uğrattı. Kollarımda, kafamda 6 tane dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk ve hala karşı dairemizde oturuyorlar. Can güvenliğimiz yok, uyuyamıyoruz" dedi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan, karşı komşuları tarafından evlerinde saldırıya uğrayan Özdemir ailesinin çocukları, korku içerisinde yaşananları kaydetti. Küçük çocuk, saldıran kişilere karşı koyan ailesine bir yandan destek verirken bir yandan da dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.