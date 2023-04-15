Nevşehir'de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Nevşehir'de önündeki otomobile çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim köprülü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 42 ACN 41 plakalı araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı yönde seyreden Derviş Kaya'nın kullandığı 50 DK 390 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Araç sürücüleri ve takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araç içerisinde sıkışan kişileri itfaiye ekipleri çıkarttı. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.