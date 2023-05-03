Nevşehir'de köylerin yaşam standartları artırılıyor

Nevşehir İl Özel idaresi Genel Sekreterliğinden çalışmalara yönelik yapılan açıklamada, "Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Merkez İlçeye bağlı bulunan Boğaz, İcik ve Basansarnıç Köylerinde, Avanos İlçesine bağlı İğdelikışla ve Sarılar Köylerinde, Acıgöl İlçesine bağlı Karacören Köyünde, Derinkuyu İlçesine bağlı Özlüce Köyünde, Gülşehir İlçemize bağlı Eğrikuyu Köyünde, Hacıbektaş İlçesine bağlı Hasanlar Köyünde, Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Köyümüzde ve Kozaklı İlçemize bağlı Karasenir Köyünde meydana gelen içme suyu ve elektrik arızaları ekipler tarafından giderildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca bir çok köyde içme suyu kanal hattı arızaları giderilerek, bazı köylerde de fosseptik çekim işlemleri yaptı" denildi.

Ayrıca Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri de yol kumlama işlemi ile birlikte yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.