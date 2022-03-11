Nevşehir'de Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri, Nevşehirlileri Türkiye'nin usta yazar, oyuncu ve sanatçılarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Etkinliklerin bu akşam Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda konukları ise program yapımcısı ve yazar Bekir Develi ile yazar Hayati İnanç olacak. Televizyon ekranının tanınan yüzlerinden biri olan yazar ve sunucu Bekir Develi ile Eğitimci Yazar Hayati İnanç, bu akşam Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda ‘Fabrika Ayarı' adlı söyleşilerini gerçekleştirecek. İki usta ismi buluşturan ‘Fabrika Ayarı' adlı söyleşi programı saat 19.30'da başlayacak ve vatandaşlar programa ücretsiz olarak katılabilecek.

Program için ayrıca saat 18.30'da üniversite bölgesinden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.