İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de "kumar" denetimi: 7 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir’de yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri işleten iş yerlerine şok baskın yapıldı.

Nevşehir'de yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri işleten iş yerlerine şok baskın yapıldı.



Edinilen bilgiye göre; Nevşehir merkez ve ilçelerinde “Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması” denetimi yapıldı. Yapılan denetlemelere 35 ekip ve 93 polis katıldı. Denetlemelerde 115 iş yeri kontrol edilirken 325 şahıs sorgulandı.


Yapılan denetimlerde 1 aranan şahıs yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

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