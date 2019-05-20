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Nevşehir'de kumar operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı kumar operasyonu sonrasında 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenlediği eş zamanlı kumar operasyonunda merkez Karasoku Mahallesi Osmanlı Caddesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen A.Y., F.S., S.G., E.K., Y.Ü., F.A., A.E.T. ve S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen şüphelilere 2 bin 560 lira para cezası kesilirken kumar parası olduğu tespit edilen bin 90 lira ve dört deste kağıda el konulduğu öğrenildi.

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