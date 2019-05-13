Nevşehir'de kumar ve tombala operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl ve ilçe merkezlerinde yasadışı müşterek bahis ve şans oyunları, tombala çekilişi düzenlemek ve kumar oynatmak gibi organizasyonlarda kullanılan malzemelerin ve oynayanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 25 ekip ve 92 polisin katıldığı operasyonda 82 umuma açık işyeri ve bir dernekte denetim yapıldı. Düzenlenen operasyon sonrasında İl merkezinde Karasoku Mahallesinde bulunan bir kıraathanede kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken 4 şahsa bin 280 lira para cezası uygulanırken 240 lira para ve bir destek oyun kağıdı polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda iş yeri sahibi ise F.Z.'ya yasal işlem yapıldığı öğrenildi.