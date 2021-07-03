Nevşehir'de mahalle konserleri başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri'nin ilki Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören programda mahalle sakinleri muhteşem bir yaz akşamı geçirdi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesi ile birlikte vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerdeki parklarda konser etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Yaz akşamlarında Nevşehirlileri müzikle buluşturacak olan ‘Mahalle Konserleri' etkinliklerinin ilki Esentepe Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Parkı'nda gerçekleştirildi.

Konserde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçıları sahne aldı. Genç sanatçılar parkı dolduran mahalle sakinleri için Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Etkinlik sırasında vatandaşlara belediye görevlileri tarafından patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik sırasında aileleri ile birlikte güzel bir yaz akşamı geçiren mahalle sakinleri Nevşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mahalle Konserleri, 6 Temmuz Salı günü akşam Bekdik Mahallesi'nde devam edecek.