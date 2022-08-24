Nevşehir'de mahalle ve sokaklarda yol çizgi çalışması yapılıyor

Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran Nevşehir Belediyesi, yollarda yol çizgi çalışması yaptı. Asfalt serimi tamamlanarak yaya kaldırımları yenilenen yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak'ta çizgi çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.

Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.

Belediye ekipleri yol çizgi çalışmasını bugün de sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı 20 Temmuz Mahallesi, 350 Evler Mahallesi ve Sümer Mahallesi'nde sürdürecek.