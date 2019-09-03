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Nevşehir'de mahalleler arası basketbol turnuvası sona erdi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvada şampiyon olan Bekdik Mahallesi ve dereceye giren diğer takımlara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi.


Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalleler arası basketbol turnuvası grup müsabakalarının ardından yarı final ve final müsabakaları Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynandı.


Güzelyurt Mahallesi ile 350 Evler Mahallesi arasında oynanan yarı final ve Bekdik Mahallesi ile Cevher Dudayev Mahallesini karşı karşıya getiren final müsabakası sonucunda turnuva da 1. Liği Bekdik Mahallesi takımı elde ederken Cevher Dudayev Mahallesi 2. ve Güzelyurt Mahallesi 3. Oldu. Sümer Mahallesi basketbol takımı ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.


Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupaları Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi. Turnuvaya katılan tüm takım sporcularını tebrik eden Başkan Arı ayrıca birinci olan Bekdik Mahallesi takımı sporcularına spor ayakkabısı hediye etti.

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