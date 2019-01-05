Nevşehir'de mahalli sanatçılar kimsesiz çocuklar için çaldı

Nevşehir'de bulanan 15 mahalli sanatçı tarafından geliri kimsesiz çocuklara verilmek üzere düzenlenen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir'de bulunan mahalli sanatçılar geliri Sevgi Evlerinde kalan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlediği programa kadınlar büyük ilgi gösterdi. 15 sanatçının ortaklaşa düzenlediği programa büyük ilgi gösteren kadınlar sanatçıların söylemiş oldukları şarkılarla eğlenirken programdan elde edilen gelirin tamamı Sevgi Evlerinde kalan kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını için kullanılacak.

Nevşehir'de düzenlenen programı organize eden Servet Durum, “Nevşehir Sevgi Evlerinde kalan 32 tane çocuğumuz var. O çocuklarımıza bir yardımımız olsun diyerek kıyafet alalım ihtiyaçlarını giderelim diye böyle bir etkinlik yaptık ve matine düzenledik. Mahalli sanatçılarımızdan destek aldık. Yaklaşık 15 sanatçımız katılım yaptı. Nevşehir'de ki kadınlarımız sosyal medyadan paylaşarak herkesi etkinliğe davet etti. Herkes akın akın şu anda geliyor. Nevşehir'de ilk olan bir şeyi yaptık ve inşallah bunun devamını getireceğiz” diye konuştu.