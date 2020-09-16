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Nevşehir'de maske takmayan 46 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu oldu halde maske takmayan 46 kişiye idari para cezası kesildi.

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu oldu halde maske takmayan 46 kişiye idari para cezası kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Nevşehir'de maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmayan 46 kişiye polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi.

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