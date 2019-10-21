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Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor

Nevşehir’de vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalar yıkılıyor.

Nevşehir'de vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalar yıkılıyor.


Nevşehir'in çeşitli mahallelerinde bulunan ve insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespiti için yapılan çalışmalar tamamlandı. Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından tescilli olmayan metruk binaların yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı. Alınan güvenlik tedbirleri ile birlikte iş makineleri yardımı ile yıkılan binaların enkazı yine belediye ekipleri tarafından kaldırılarak görüntü ve çevre kirliliği önleniyor.

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